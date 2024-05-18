مقتل منتسب بالداخلية على يد "ابنه" في منطقة الحسينية شمال بغداد

2024-05-18 13:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (18 آيار 2024)، بمقتل منتسب بوزارة الداخلية على يد نجله في منطقة الحسينية شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "منتسبا بوزارة الداخلية تولد 1984، قتل على يد نجله تولد 2009 في منطقة الحسينية شمال العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الابن استخدم مسدس والده الحكومي نوع (كلوك)"، لافتا الى أن "المعلومات الأولية تشير الى أن الأسباب تمثلت بوجود تعنيف من قبل الأب وكذلك منعه من أداء الامتحانات المدرسية".











