الحكيم يدعو الشركات الكندية للاستثمار في السوق العراقية

2024-05-18 13:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم السبت (18 آيار 2024)، الشركات الكندية للاستثمار في السوق العراقية.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، التقى، اليوم السبت، كاثي بانكا سفيرة كندا الجديدة لدى العراق"، مبينا ان "اللقاء ناقش تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة".

واكد الحكيم، بحسب البيان، "أهمية الاستقرار المتحقق وأثره وانعكاساته الإيجابية على أمن العراق والمنطقة"، مشددا على "ضرورة إدامة هذا الاستقرار وتحويله إلى استقرار دائم وحمّلنا الجميع مسؤولية تحقيق هذا الهدف".

ودعا إلى "ملاحظة الرضا الشعبي عن الحكومة والقوى السياسية الداعمة لها"، مبينا أن "هذا الرضا ناتج عن رؤية الحكومة ومشاريعها الخدمية والتنموية التي بدأ المواطن يلمسها ويعيش تفاصيل إنجازها".

وشدد على "أهمية تطوير العلاقات مع كندا"، منوها الى ان "العراق يقدم فرصا واعدة في مجال البناء والإعمار"، داعيا "لاستثمار هذه الفرص عبر حضور الشركات في السوق العراقية".



