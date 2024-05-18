وزير الصحة: نعمل ضمن البرنامج الحكومي على تأهيل وإعمار المستشفيات في ذي قار

2024-05-18 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، أن وزارة الصحة تعمل ضمن البرنامج الحكومي على تأهيل واعمار المستشفيات في ذي قار.وذكر بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "وزير الصحة وصل الى محافظة ذي قار لمتابعة الواقع الصحي في المحافظة برفقة وفد وزاري رفيع المستوى"، مشيرا الى أنه "كان في استقبال الوزير محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي وقائد شرطة المحافظة اللواء مكي الخيكاني ورئيس لجنة الصحة في مجلس المحافظة احمد غني الخفاجي ومدير عام صحة ذي قار راشد نجم الخالدي وعدد من الشخصيات".واضاف أن "الزيارة تتضمن تفقد الحسناوي لعدد من المؤسسات الصحية ومتابعة المشاريع الصحية قيد الانجاز في ذي قار واللقاء بالحكومة المحلية للوقوف على الواقع الصحي في المحافظة". واكد وزير الصحة ان "وزارة الصحة وضمن البرنامج الحكومي تعمل على تطوير المؤسسات الصحية في ذي قار وافتتاح مشاريع جديدة تخدم المواطن فضلا عن تأهيل واعمار المستشفيات الموجودة".