الإطار التنسيقي يؤازر الصدر: سنمرر عطلة "عيد الغدير" اليوم

2024-05-18 13:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علق الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت، على دعوة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، للبرلمان للتصويت على قانون إعلان "عيد الغدير" عطلة رسمية في عموم العراق.

وقالت النائبة عن الإطار زهرة البجاري، لوكالة شفق نيوز، إن الإطار "سيعمل خلال جلسة البرلمان، اليوم، على تمرير مشروع قانون إعلان عيد الغدير عطلة رسمية في عموم العراق، ولا نعتقد هناك معارضة برلمانية لهذا القانون".

وأضافت البجاري أن "مشروع قانون إعلان عيد الغدير عطلة رسمية، سوف يمرر بمشاركة كل الكتل السياسية"، مبينة أنه "من خلال الحديث مع جميع الأطراف السياسية فلا يوجد اعتراض على القانون".

وأشارت البجاري، إلى "وجود اعتراض لدى بعض النواب وهم قليل جداً، وفي حال وجود أي اعتراض سياسي، فالاطار التنسيقي يملك الأغلبية البرلمانية وسوف يعمل على تمرير القانون خلال جلسة اليوم".

وأمس الجمعة، جدد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، دعوته الى اعضاء مجلس النواب للتصويت على جعل يوم الغدير عطلة رسمية.

وقال الصدر في كلمة متلفزة، "اذا صوت اعضاء البرلمان على هذا فاقدم لهم الشكر، وإن لم يصوتوا فسيكون بسنتهم وشيعتهم النبي محمد والامام علي خصمهم".

ويحتفل المسلمون الشيعة يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من كل عام بعيد الغدير.

وبحسب الروايات الشيعية، فإن يوم 18 ذي الحجة هو اليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة وعيَّن فيها الإمام علي بن أبي طالب مولًى للمسلمين من بعده، حيث يعتقد الشيعة بأن النبي قد أعلن عليًّا خليفة من بعده أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ"غدير خم" سنة 10 هـ الموافق631 ميلادي.