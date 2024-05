من ذي قار.. وزير الصحة يوافق على انشاء مستشفى في قضاء سيد دخيل

2024-05-18 13:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم موافقة وزير الصحة على إنشاء مستشفى في قضاء سيد دخيل شرق مدينة الناصرية. وقال الابراهيمي في حديث لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “وزير الصحة وافق على طلب انشاء مستشفى سعة 50 سريرا في قضاء سيد دخيل، ضمن موازنة وزارة الصحة”. وأوضح...

