غبار ورياح غربية وحرارة مرتفعة.. خارطة مفصلة بطقس ذي قار

شبكة اخبار الناصرية:توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الأحد، جوا مغبرا لليومين المقبلين في عموم محافظة ذي قار، ولاسيما المفتوحة منها مع رياح شمالية غربية .وذكرت الهيئة في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “ذي قار ستتأثر قار بمنخفض جوي قادم من شبه الجزيرة العربية تتحول الرياح الى شمالية غربية...

