2024-05-18 13:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم السبت خمس مواجهات لحساب المجموعة الثانية ضمن الجولة الـ(21) من الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" ملعب أمانة بغداد سيشهد لقاء فريق الصناعات الكهربائية مع نظيره الرمادي ، فيما يستضيف فريق المصافي على ملعبه غاز الشمال".وأضاف أن "ملعب الفلوجة سيحتضن لقاء فريق الجولان ونظيره ديالى، في حين سيتوجه فريق الصناعة لمواجهة الديوانية على ملعبه،فيما يضيف ملعب الشطرة مباراة فريق الغراف أمام نظيره البحري ".يشار الى أن جميع مباريات اليوم ستقام في الساعة الرابعة عصراً.