2024-05-18 13:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر من داخل مجلس النواب، اليوم السبت، بإعطاء أوامر وتوجيهات جديدة في جلسة انتخاب الرئيس، التي من المفترض أن تًعقد اليوم، حيث جاء في التوجيه باعتقال أي شخص يتسبب بإثارة الفوضى والمشاكل في الجلسة. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “النواب من كل الأطراف بدأوا يتوافدون للمجلس الآن”، مبيناً أنه “تم سحب باجات كافة […]

ظهرت المقالة جلسة “السبت السنّي”.. أوامر باعتقال مسبّبي الفوضى ومثيري المشاكل أولاً على Eishan.