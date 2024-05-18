للمرة الاولى في العراق.." فصائل الدم النادرة" على لائحة "الخطوط الساخنة"- عاجل

2024-05-18 14:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكدت هيئة المزارات الدينية في ديالى، اليوم السبت (18 آيار 2024)، شروعها في اعتماد آلية لإنقاذ أرواح المصابين بالأمراض السرطانية مما يحتاجون الى فصائل دم نادرة من خلال "خطوط ساخنة" تؤمن الفصائل بفترة وجيزة وعلى مدار الوقت.

وقال مدير اعلام الهيئة احمد الربيعي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الهيئة بالتنسيق مع امناء المزارات الدينية في ديالى شرعت بمبادرة هي الاولى من نوعها على مستوى العراق"، مبينا أن "المبادرة تحمل شقين الأول اجراء حملات واسعة للتبرع بالدم لزيادة رصيد مصرف دائرة صحة ديالى المركزي والمستشفيات الرئيسية بالإضافة الى وضع الية مرنة لتامين الفصائل النادرة لمرضى السرطان وعلى مدار الوقت من خلال خطوط ساخنة".

وأضاف الربيعي، أن "حملات التبرع ستكون مجدولة في المزارات والمراقد الدينية يضاف اليها تحديد معلومات تفصيلية عن المتبرعين من الفصائل النادرة في المناطق والاحياء من اجل الاتصال بهم عند الضرورة لأي ظرف لإنقاذ من يحتاجون الى الدم".

وأشار الى أن "تامين الفصائل النادرة لمرضى السرطان خطوة مهمة لمساعدتهم في تجاوز وضعهم الصحي المعقد"، مشددا على انه "سيتم تعميم المبادرة لجميع مناطق ديالى من خلال التنسيق مع امناء المراقد والمزارات الدينية".

يشار الى أن هنالك بعض فصائل الدم تعرف بالنادرة، حيث اشارت البحوث الى أن أخطر فصيلة دم هي AB - سالب، فيما اكدت أن 8 % من الأشخاص يملكون مثل هذه الفصيلة من الدم على الأرض، كما ان هُناك فصائل دم نادرة أخرى، وهي -B و +AB.