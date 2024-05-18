محافظ بغداد: جادون لإنجاز مشروع مجاري حي الوحدة بالوقت المحدد وفق المواصفات

2024-05-18 14:18:01 - المصدر: واع

بغداد- واع – حسن الفوازأكد محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم السبت، وجود جدية في إنجاز مشروع مجاري حي الوحدة بالوقت المحدد وفق المواصفات المطلوبة.وقال العلوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "‏مشروع مجاري حي الوحدة أحد المشاريع الاستراتيجية الأربعة، حيث تم وضع حجر الأساس في مشروع مجاري سبع البور وأيضا مشروع مجاري النهروان ومشروع مجاري أبو غريب".وأضاف، أن "التخصيصات المالية موجودة لتمويل مشروع مجاري حي الوحدة، وتمت المباشرة بالعمل وبوتيرة متصاعدة"، مؤكداً أن "المحافظة جادة في متابعة هذا المشروع حتى ينجز بالوقت المحدد، وفق المواصفات والشروط المتعاقد عليه".‏وأشار إلى، أن "مشروع مجاري حي الوحدة سيخدم 100 ألف نسمة من سكان ناحية حي الوحدة، كما وسيفتح المجال لمشاريع أخرى، منها مشاريع الماء واكساء الشوارع والأرصفة ومشاريع أخرى".وأطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أول أمس الخميس، العمل في مشروع مجاري ناحية الوحدة الاستراتيجي، جنوب العاصمة بغداد.