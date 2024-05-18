خلال ساعات من الجريمة.. القبض على متهم قتل والده المنتسب في الداخلية

2024-05-18 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم السبت (18 آيار 2024)، القبض على متهم قتل والده المنتسب في الداخلية في منطقة الحسينية شمالي العاصمة.

وقال اعلام القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم، انه "بعد ورود معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد، تم وعلى الفور التوجه من قبل مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بقسم ومركز شرطة الزهور إلى مكان الحادث".

وأضاف البيان، انه "تشكيل فريق عمل مختص"، لافتا الى انه "تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة والتعمق بالتحقيق".

وأوضح انه "تبين قيام الجاني بقتل والده بعدة إطلاقات نارية ولاذ بالفرار"، مؤكدا انه "تم إلقاء القبض على منفذ الجريمة بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة بعد مطاردته وإيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وكان مصدر أمني افاد في وقت سابق، اليوم السبت، بمقتل منتسب بوزارة الداخلية على يد نجله في منطقة الحسينية شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "منتسبا بوزارة الداخلية تولد 1984، قتل على يد نجله تولد 2009 في منطقة الحسينية شمال العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الابن استخدم مسدس والده الحكومي نوع (كلوك)"، لافتا الى أن "المعلومات الأولية تشير الى أن الأسباب تمثلت بوجود تعنيف من قبل الأب وكذلك منعه من أداء الامتحانات المدرسية".