مبيعات المركزي العراقي تتخطى حاجز المليار دولار في أسبوع

2024-05-18 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي الذي فتح به المزاد أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام التي فتح بها المزاد مليار و 381 مليونا و871 ألفا و 405 دولارات، بمعدل يومي بلغ 276 مليونا و374 ألفاً و 281 دولارا، منخفضة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليار و 395 مليونا و25 الفا و507 دولارات.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 281 مليونا و 143 الفا و 221 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 271 مليونا و 718 الفا و376 دولارا.

وذكر مراسلنا ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليار و 264 مليونا و 194 الفا و409 دولارات بنسبة ارتفاع بلغت 91 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 117 مليونا و 676 ألفا و996 دولارا.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دينار لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار