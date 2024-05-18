أوديغارد يوجه رسالة لزملائه في ارسنال: علينا التركيز على أنفسنا

2024-05-18 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حث قائد أرسنال مارتن أوديغارد، اليوم السبت (18 آيار 2024)، زملاءه على التحلي بالواقعية وعدم التأثر كثيرًا بعواطفهم، بينما يسعى الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة من الموسم.

وقال أوديغارد لشبكة "تي إن تي سبورتس"، إننا "تحدثنا عن هذا الأمر في اليوم التالي (لصعود سيتي للصدارة). علينا التركيز على أنفسنا. لا يجب التأثر بعواطفنا أكثر من اللازم".

وأضاف: "لا تزال أمامنا مباراة واحدة على أرضنا. هذه هي المباراة الأخيرة في الموسم وهدفنا واضح ومهمتنا واضحة وعلينا الفوز بها. سنرى ما سيحدث. هذا هو ما يشغلنا الآن. لا بد من الفوز بهذه المباراة الأخيرة وتقديم أداء جيد للجمهور في المباراة الأخيرة وسنرى. الأمر خارج عن سيطرتنا. علينا فقط التركيز على مباراتنا".

وأكد النجم النرويجي أن فريقه قدم أداء كبيرا خلال الموسم الحالي، قائلا: "لقد قطعنا خطوات جيدة وأشعر أننا كفريق أفضل كثيرا مقارنة بما كنا عليه في الموسم الماضي".

وأردف أوديغارد: "قدمنا بعض المباريات الجيدة بحق وبعض النتائج الجيدة، وحتى الآن نحن ننافس على اللقب حتى الجولة الأخيرة".

وقبل الجولة الأخيرة، يحتل أرسنال الذي يقوده المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر حامل اللقب مانشستر سيتي.

ويتعين على أرسنال الفوز من أجل الحفاظ على فرصته في التتويج، منتظرا تعثر سيتي أمام ضيفه وستهام يونايتد في نفس التوقيت.

وتراجعت آمال أرسنال في الفوز باللقب لأول مرة منذ 20 عاما عندما فاز سيتي 2-صفر على توتنهام هوتسبير الثلاثاء الماضي، ليتقدم فريق المدرب جوسيب غوارديولا للصدارة.

واحتل أرسنال المركز الثاني في الموسم الماضي، بفارق 5 نقاط عن سيتي.

ولم يفز أرسنال بلقب الدوري الممتاز منذ تتويجه تحت قيادة مدربه السابق الفرنسي أرسين فينغر في موسم 2003-2004، الذي لم يعرف الفريق اللندني خلاله طعم الهزيمة.

المصدر: وكالات