مبابي ينتظر إذن باريس.. ويبلغ نجوم الريال بالحقيقة

2024-05-18 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ينتظر الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، حصوله على إذن من النادي الفرنسي بشأن مسألة انتقاله إلى ريال مدريد الاسباني.

وأعلن مبابي رحيله عن باريس بشكل رسمي، وذكرت العديد من التقارير بأنه سيوقع مجانا مع ريال مدريد.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، اليوم السبت (18 آيار 2024)، قد يقدم ريال مدريد، مبابي، كصفقة جديدة بين 3 و7 حزيران/يونيو المقبل قبل انطلاق بطولة اليورو.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يتطلب حصول مبابي على إذن من سان جيرمان أولا، لأنه يرتبط بعقد مع النادي الفرنسي حتى 30 حزيران/يونيو المقبل.

ويرتبط ريال مدريد بعلاقة متوترة مع باريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن إذا رفض باريس منح الإذن لمبابي سيتأجل تقديمه في ريال مدريد إلى تموز/يوليو المقبل عقب اليورو.

وذكرت أن مبابي أبلغ أصدقائه في ريال مدريد بالفعل بأنه قادم إلى الميرنجي منذ أسابيع.

وبعث مبابي بهذه الحقيقة عبر رسائل إلى نجوم ريال مدريد الذين يتواصل معهم، ومنهم فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، كما سألهم عن بعض التفاصيل في المدينة والنادي.

المصدر: كوورة