مصرف الرشيد يصدر توجيها جديدا بشأن إصدار بطاقات بدل فاقد

2024-05-18 14:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اصدر مصرف الرشيد الحكومي، يوم السبت ، تعليمات لتسهيل إصدار بطاقات بدل فاقد لحاملي بطاقة المصرف من الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين.

وقال المكتب الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مدير عام المصرف محمد سمير عباس وجهه بفتح مراكز في مكاتب المندوب للمناطق الثلاث ( الشمالية ، الوسطى ، الجنوبية)، اما بغداد فيتم الاصدار في الإدارة العامة / قسم البطاقات الإلكترونية.

واضاف المكتب الاعلامي ان هذا الاجراء سيساهم بشكل كبير في سرعة الاصدار والتخفيف عن كاهل المواطن أثناء مراجعته.

وأضاف أنه بالنسبة لشريحة المتقاعدين سبق ان تم تخصيص مراكز إصدار بطاقاتهم في المحافظات كافة.