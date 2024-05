وزير الصحة يؤكد على تطوير المؤسسات الصحية في ذي قار ضمن البرنامج الحكومي

2024-05-18 14:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي على عمل وزارة الصحة ضمن البرنامج الحكومي على تأهيل واعمار المؤسسات الصحية في محافظة ذي قار. وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية، ان الزيارة اليوم جاءت لتفقد عدد من المؤسسات الصحية ومتابعة المشاريع الصحية قيد الانجاز. واشار ان الحسناوي عقد لقاءً...

