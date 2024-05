رئيس مجلس ذي قار يؤكد لوزير الصحة ضرورة دعم مستشفى القلب والمستشفيات التخصصية

2024-05-18 14:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: بحث رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري ووزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت، الملفات التي تخص الواقع الصحي في ذي قار وضرورة النهوض به. وقال العمري في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إنه “التقى وزير الصحة في اجتماع موسع ضم المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة لمناقشة...

