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اليوم .. مباراتان لحساب منافسات الجولة العاشرة لدوري اليد

اليوم .. مباراتان لحساب منافسات الجولة العاشرة لدوري اليد
اليوم .. مباراتان لحساب منافسات الجولة العاشرة لدوري اليد
2024-05-18 15:06:02 - المصدر: واع
 بغداد - واع 
تستكمل اليوم السبت بقية منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الثانية لدوري النخبة بكرة اليد للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة مباراتين.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " المباراة الأولى ستجمع بطل الدوري للموسم السابق والوصيف الحالي فريق الشرطة مع ثالث الترتيب العام فريق الجيش في ملعبه ، بينما ستكون المواجهة الثانية التي تضيفها قاعــة كلية التريبة البدنية في العمارة بين فريق نفط ميسان ونظيره كربلاء".
وأضاف أن " فريق الكرخ الذي حسم لقب بطولة الدوري لهذا الموسم سيكون في حالة انتظار".

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