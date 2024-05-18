2024-05-18 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "تأكيداً على القرار الذي اتخذته رئاسة المجلس، صوت مجلس النواب على تمديد فصله التشريعي لمدة ٣٠ يوما".

وأضاف أن "المجلس انهى أيضاً تقرير ومناقشة مشروع قانون العطلات الرسمية وكذلك انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩".