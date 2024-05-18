2024-05-18 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أنهى مجلس النواب، اليوم السبت (18 آيار 2024)، تقرير ومناقشة مشروع قانون العطلات الرسمية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون العطلات الرسمية".

واضافت، "كما انهى المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، افتتح أعمال الجلسة رقم (25)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الاول".

واضافت، أن "عدد الحضور 183 نائباً".











