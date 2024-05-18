2024-05-18 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب بجلسته التي عقدت، اليوم السبت (18 آيار 2024)، على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب صوت على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يومًا".

وأضافت، ان "التصويت جاء تأكيداً على القرار الذي اتخذته رئاسة المجلس".

وكانت رئاسة مجلس النواب، قررت الخميس، (9 آيار 2024)، تمديد الفصل التشريعي الحالي الى ثلاثين يوماً.

وقالت الدائرة الإعلامية البرلمانية في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استنادا للمادة 58 من الدستور، قررت رئاسة مجلس النواب ‎تمديد الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، ‎لمدة ثلاثين يوماً".

وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي وحضور 183 نائبا.