2024-05-18 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس النواب، اليوم السبت (18 آيار 2024)، جلسته برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، افتتح أعمال الجلسة رقم (25)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الاول".

واضافت، أن "عدد الحضور 183 نائباً".

وفي وقت سابق من اليوم، قررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونية.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "جرس البرلمان قرع لدعوة النواب للدخول الى قاعة الجلسة التي تضم فقرة انتخاب رئيس البرلمان".

وأشار الى ان "مجلس النواب قرر بعدها تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونية".

ادناه جدول اعمال الجلسة::