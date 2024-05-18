أزمة المياه من اكبر التحديات التي تواجه العالم

2024-05-18 15:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

مع انعقاد المنتدى العالمي العاشر للمياه في اندونيسيا، مازالت المياه من اكبر التحديات التي تواجه العالم، حيث يعاني أكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم من الحصول على المياه النظيفة. لا تزال أزمة المياه أحد التحديات التي تواجه العالم، ويخصص باستمرار جزء من جدول أعمال الاجتماعات العالمية لحل هذه القضية. ينعقد المنتدى العالمي العاشر للمياه في مدينة نوسانتارا بإندونيسيا، وسيكون أكبر مؤتمر للمياه برعاية مجلس المياه العالمي، وسيناقش قضايا الأمن المائي، ومنها دمج قضايا المياه بالاجندات السياسية وزيادة وعي صناع القرار التعليمي والأكاديميين بأهمية المياه، ودعم مناقشات القضايا العالمية المتعلقة بالمياه، وسيركز المنتدى على تطوير منصة مشتركة لتبادل المعلومات