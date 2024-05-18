توسع انتشار الحمى النزفية في العراق

2024-05-18 15:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

بدأت الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات للحد من انتشار مرض الحمى النزفية الذي ادى الى وفاة خمسة اشخاص والمختصون يحذرون من ارتفاع الحالات. بدأ الحمى النزفية ينتشر مرة أخرى في العراق، وقد أدى ارتفاع عدد الحالات إلى اتخاذ الاجراءات من قبل الجهات الحكومية والقطاع الصحي في البلاد. وبهدف منع حمى النزفية من التوسع، أطلقت في الخامس عشر من نيسان، حملة بمشاركة 246 فريقا لرش مزارع تربية الماشية في خمسَ عشرةَ محافظة، فيما تم تكثيف الاجراءات للسيطرة على المرض في محافظة ذيقار التي سجلت فيها أكبر عدد من حالات الإصابة بحمى النزفية. المرض بدأ يتوسع وسُجلت حالتان بحمى النزفية في محافظة كركوك،