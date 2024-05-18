الزراعة تعلن تقديم أعلاف مجانية لمربي الجاموس والمواشي في المحافظات الجنوبية

2024-05-18 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تقديم اعلاف مجانية لمربي الجاموس والمواشي في المحافظات الجنوبية.وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة والوزارة خصصت 5 مليارات دينار كمساعدات عاجلة لمربي الجاموس في مناطق جنوب العراق، وبمناطق الأهوار تحديداً".وتابع، أن "الوزارة ستوزع الاعلاف من النخالة ودبس المولاس لمربي الجاموس ولكل مربي المواشي مجاناً في تلك المناطق، خلال الأيام القادمة".وأشار إلى، أنه "تم إحصاء وجرد كل مربي جاموس وأعداد الجاموس، الموجودة في محافظات جنوب العراق ومناطق الأهوار".