حمرين والعظيم.. أوامر عليا بتحديث خطط حماية أهم سدود شرق العراق

2024-05-18 15:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم السبت (18 آيار 2024)، عن صدور أوامر عليا بتحديث خطط حماية اثنين من اهم سدود شرق العراق.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "سدي حمرين والعظيم يعدان من اكبر واهم سدود شرق العراق ضمن حدود ديالى بقدرتهما عل تخزين اكثر من 4 مليارات م3 من المياه ويمثلان شريان الحياة لاكثر من مليون نسمة من خلال تغذية الأنهر والجداول".

وأضاف المصدر، ان "السدين يمثلان جزءا من المنشآت الاستراتيجية لمؤسسات الدولة لذا صدرت الأوامر عليا من بغداد بتحديث خطط حمايتهما من خلال خطة شاملة تأخذ بنظر الاعتبار توسيع دائرة الاحزمة الخارجية بعمق عدة كيلومترات مع ادامة زخم عمليات التمشيط في الجوانب".

وأشار الى أن "تحديث الخطط الامنية ضرورة مع اجل تفادي اي إشكالية والسعي الى نشر نقاط مرابطة باتجاهات متعددة من اجل تعزيز محيط السدين بشكل اكبر".

وتشهد عدد من مناطق محافظة ديالى من بينها العظيم و حمرين بين الحين و الاخر خروقات امنية، ما يستوجب تحديث الخطط لضمان عدم استهداف الجماعات الإرهابية للنقاط الحيوية والاستراتيجية ومن بينها السدود.