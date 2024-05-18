2024-05-18 15:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدر المرشح لرئاسة البرلمان، محمود المشهداني، السبت، بيانا، قبيل انطلاق جلسة البرلمان لانتخاب رئيس للمجلس، فيما نفى “الإشاعات” بشأن سعيه لحل البرلمان في حال انتخابه رئيسا. وقال المشهداني في بيان: “ننفي بشكل قاطع الإشاعات التي تدعي وجود رغبة لدينا في حل مجلس النواب في حال انتخابنا لرئاسة البرلمان”. وتابع: أن “أصدق من يكذب هذه الاشاعات […]

ظهرت المقالة المشهداني ينفي “إشاعات” بشأن رغبته بحل البرلمان في حال انتخابه رئيسا له أولاً على Eishan.