البرلمان العراقي يعقد جلسة انتخاب رئيس جديد له

2024-05-18 15:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسته التي يتضمن جدول أعمالها انتخاب رئيس جديد له خلفا للمبعد محمد الحلبوسي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس المجلس بالانابة محسن المندلاوي افتتح أعمال الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني لها بحضور 183 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية حيث من المقرر أن يصوت المجلس على انتخاب رئيس جديد له.

وأضاف أن مجلس النواب صوّت على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يومًا، مشيرا إلى أن المجلس انهى ايضا تقرير ومناقشة مشروع قانون العطلات الرسمية.

وتابع مراسلنا القول، إن مجلس النواب أنهى ايضا تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.

هذا وتوجه أعضاء مجلس النواب إلى القاعة الكبرى لغرض المباشرة بإجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب.