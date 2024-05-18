2024-05-18 15:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم السبت، عن اجتماعات "منفردة" يعقدها أعضاء مجلس النواب العراقي بعيداً عن حسابات زعماء الكتل السياسية لاختيار رئيسا للمجلس، فيما أشار إلى أن الكفة تميل لاختيار "سالم العيساوي".

وأخبر مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، بأن النواب يعقدون اجتماعات منفردة بعيد عن توجهات رؤساء الكتل السياسية لاختيار احد المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب.

وبين المصدر، أن هناك تأييدا داخل الإطار التنسيقي لانتخاب سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب، حيث أن التوقعات تشير إلى أن هناك 180 نائباً اغلبهم من الإطار التنسيقي يؤيدون حصول العيساوي على منصب رئيس المجلس من أجل كسر زعامة الرئيس السابق محمد الحلبوسي في محافظة الأنبار.

وبحسب المصدر، فإن من يدعم محمود المشهداني لمنصب رئيس البرلمان فقط ائتلاف دولة القانون وتقدم والصدارة، موضحا أن أعدادهم وبعض النواب لا يتجاوز 140 نائباً.

وأشار إلى أن التوقعات داخل المجلس تشير حاليا إلى تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى المساء لحسم الموضوع.

وفي وقت سابق، كشف تحالف "العزم"، أن القوى السياسية كافة تشهد اجتماعات واتصالات مكثفة قبل عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي المقررة، اليوم السبت.

وتترقب الأوساط السياسية داخل أروقة البرلمان العراقي، اليوم السبت، بحذر شديد بانتظار جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بعد قرابة نصف عام على تنحية رئيسه السابق محمد الحلبوسي، مع تباين الآراء حول اولوية انتخاب محمود المشهداني، أو سالم العيساوي.