المندلاوي يمنع التصوير بالهاتف خلال جلسة انتخاب الرئيس

2024-05-18 16:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت (18 آيار 2024)، بعدم التصوير من خلال الهاتف خلال جلسة التصويت على انتخاب رئيس المجلس.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "المندلاوي وجه بعدم التصوير من خلال الهاتف".

وكان مجلس النواب باشر، اليوم السبت، بإجراءات انتخاب البرلمان.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب باشر الان بإجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب".

وأشارت الى "ارتفاع عدد أعضاء المجلس الحاضرين للجلسة الى 258 نائبا".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، افتتح أعمال الجلسة رقم (25)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول".

وأضافت، أن "عدد الحضور 183 نائباً".



