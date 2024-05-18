البافاري يتلقى ضربة جديدة من البريميرليج

2024-05-18 16:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعاد أحد مدربي الدوري الإنجليزي تأكيد عدم رغبته في مغادرة البريميرليج، في ظل بحث بايرن ميونخ عن مدير فني خلفا لرحيل توماس توخيل بنهاية الموسم الماضي.

وانهارت مفاوضات البايرن مع توخيل لضمان استمراره الموسم المقبل بعد إعلان رحيله بنهاية الموسم الجاري في شهر فبراير/شباط الماضي.

ومن أبرز الأسماء التي طرحت لخلافته هو روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، والذي يمتد تعاقده مع الفريق الإنجليزي حتى صيف 2026، والذي أجرى معه البايرن محادثات مكثفة.

وقال دي زيربي، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك"، اليوم السبت (18 آيار 2024)، "إذا سألني أحد إذا كان هناك أي ناد يمكن أن يغير رأيي، فإجابتي ستكون لا. أرغب في الاستمرار مع برايتون وتحقيق أعلى هدف ممكن كل موسم".

وأضاف: "أولا يجب علينا تحليل الوضع مع توني بلوم (مالك النادي)، وبول باربر (مدير النادي)، وديفيد ووير (المدير التقني)".

يذكر أن البايرن يعاني لتحديد خليفة توخيل بعد فشله في إقناع أي من تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، وجوليان ناجلسمان، مدرب ألمانيا، ورالف رانجنيك، مدرب النمسا، ومؤخرا دي زيربي.

وقاد دي زيربي للتأهل للدوري الأوروبي هذا الموسم، ولكنه يحتل حاليا المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، وهناك تقارير تشير إلى رغبة النادي في تغييره وتعيين توماس فرانك مدرب برينتفورد بدلا منه.

المصدر: كوورة