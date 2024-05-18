البرلمان العراقي يباشر بإجراءات انتخاب رئيسه مع تنافس أربعة مرشحين

2024-05-18 16:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشر مجلس النواب العراقي، يوم السبت، إجراءات انتخاب رئيس جديد له خلفاً للمُبعد بقرار قضائي محمد الحلبوسي وسط تنافس بين 4 مرشحين.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تمت المباشرة بإجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب".

ووفقاً لمعلومات وكالة شفق نيوز، فأن التنافس على كرسي رئاسة مجلس النواب ينحصر بين مرشح تحالف السيادة والعزم والحسم (سالم العيساوي) ومرشح تحالف تقدم محمد المشهداني، والمدعوم من اغلب كتل الإطار التنسيقي.

كما تم ترشيح عامر عبد الجبار وطلال الزوبعي، والذي أعلن في وقت لاحق انسحابه من التنافس ودعمه لترشيح محمود المشهداني.

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، أن كتل تقدم والصادقون وبدر ودولة القانون والاتحاد الوطني ونواب محافظة كركوك ونواب بابليون التي يتزعمها ريان الكلداني، كلها ستصوت لمحمود المشهداني، رئيساً للبرلمان.

وعلى غير المعتاد، كشف مصدر نيابي، عن اجتماعات "منفردة" يعقدها أعضاء مجلس النواب العراقي بعيداً عن حسابات زعماء الكتل السياسية لاختيار رئيسا للمجلس.

وتترقب الأوساط السياسية داخل أروقة البرلمان العراقي، بحذر شديد بانتظار جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بعد قرابة نصف عام على تنحية رئيسه السابق محمد الحلبوسي، مع تباين الآراء حول اولوية انتخاب محمود المشهداني، أو سالم العيساوي.