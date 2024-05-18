رئيس الوزراء يهنئ جريدة الصباح بالذكرى الحادية والعشرين على تأسيسها

2024-05-18 16:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واعهنأ رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جريدة الصباح بمناسبة إيقاد شمعتها الـ(21).وقال السوداني في برقية تهنئة تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نقدم للعاملين كافة في جريدة الصباح الغراء أسمى التهاني بمناسبة إيقاد شمعتها الحادية والعشرين، والتي أسهمت بنقل الحقيقة طيلة الأعوام الماضية، وواجهت المصاعب والتحديات كافة، مقدمين شكرنا وتقديرنا لجهودهم وإصرارهم على مواصلة العطاء والحضور الورقي ببسالة واجتهاد".