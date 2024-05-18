مجلس النواب يباشر الان بإجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب

2024-05-18 16:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعباشر مجلس النواب، اليوم السبت، بإجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب باشر الآن بإجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب".وأضاف البيان، أن "عدد حضور الجلسة ارتفع إلى 258 نائباً".وافتتح رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، في وقت سابق اليوم، أعمال الجلسة رقم (25) ، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول.