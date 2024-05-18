2024-05-18 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتمكنت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي، اليوم السبت، من تدمير أماكن دعم لوجستي لـ"داعش" الإرهابي شمالي محافظة ديالى.وقال بيان للحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة مشتركة من اللواء الرابع بالحشد الشعبي والجيش، تمكنت من تدمير أماكن دعم لوجستي لفلول "داعش" الإرهابي شمالي محافظة ديالى".وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية واسعة نفذتها القوة ضمن قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، حيث تمكنت من العثور على أماكن دعم لوجستي لفلول "داعش" الإرهابي في قرية الكيج والتي كان تستخدمها العناصر الإرهابية في تخزين المواد الغذائية"، مبينا، أن "القوة تمكنت من تدمير تلك الأماكن".