وزير الصحة يناقش عمل الشركة المشغلة لمستشفى الناصرية التعليمي وآلية العمل المستقبلية

2024-05-18 16:36:01 - المصدر: واع

بغداد- واعناقش وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت، ملخص عمل الشركة المشغلة لمستشفى الناصرية التعليمي وآلية العمل المستقبلية وانطلاق إدارتها وتشغيلها للمستشفى.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه " ترأس وزير الصحة صالح الحسناوي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة وتشغيل مستشفى الناصرية التعليمي في ذي قار؛ لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة وتقديم الخدمات الصحية، بحضور محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي ورئيس مجلس المحافظة عبد الباقي العمري، وبعض أعضاء مجلس المحافظة، إضافة إلى الوفد الوزاري ومدير عام صحة ذي قار راشد نجم الخالدي ووفد شركة اليغانسيا القطرية المشغلة للمستشفى ومجلس إدارة المستشفى".وأضاف البيان، أن "الوزير ناقش خلال الاجتماع ملخص عمل الشركة وتقريرها عن واقع المستشفى وآلية العمل المستقبلية وانطلاق إدارتها وتشغيلها للمستشفى".وأكد الوزير على، "مواصلة اجتماعات مجلس إدارة المستشفى برئاسة مدير عام صحة ذي قار وتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، وفق الأنظمة العالمية المعتمدة".وأوضح، أنه "بدعم الوزارة والحكومة المحلية لإنجاح المشروع، سينعكس الأمر على نوع الخدمة الصحية المقدمة لأهالي ذي قار إيجابا ومن ثم تعميم تجربة الإدارة الناجحة لتشمل جميع المؤسسات الصحية".