تفويج أول رحلة حج الى بيت الله الحرام في مطار بغداد الدولي

2024-05-18 17:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

أشرف وزير النقل ا رزاق محيبس السعداوي، في الساعات الأولى من صباح السبت على تفويج أول قافلة لحجاج بيت الله الحرام عبر مطار بغداد الدولي، بحضور وزير الداخلية ورئيس هيئة الحج والعمرة. وقال وزير النقل في تصريح من داخل مطار بغداد الدولي،بحسب بيان لوزارة النقل "بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، باشرت وزارة النقل تفويج أول رحلة جوية للحجاج العراقيين، عبر مطار بغداد الدولي"، موضحا ان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستعمل على تفويج 19145 حاجا إلى الديار المقدسة. وأضاف السعداوي، ان الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، كانت قد