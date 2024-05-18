مجلس النواب يباشر بعملية الفرز والعد لإنتخاب رئيسه

2024-05-18 17:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعباشر مجلس النواب، اليوم السبت، بعملية العد والفرز لانتخاب رئيس مجلس النواب.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البرلمان أنهى عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب".وأضافت، أن "عدد النواب المصوتين بلغ 311 نائبا".وتابعت، أن "المجلس باشر بعملية العد والفرز لانتخاب رئيس مجلس النواب".وباشر مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، بإجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب باشر الآن بإجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب".وأضاف البيان، أن "عدد حضور الجلسة ارتفع إلى 258 نائباً".وافتتح رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، في وقت سابق اليوم، أعمال الجلسة رقم (25) ، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول.