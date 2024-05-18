القائد العام للقوات المسلحة يترأس اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني
2024-05-18 17:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
ترأس القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني".
ترأس القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني".