2024-05-18 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني".