وزارة العمل: غدا انطلاق عملية البحث الاجتماعي للأطفال المصابين بمرض السكري

2024-05-18 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم غد الأحد، موعداً لانطلاق عملية البحث الاجتماعي للأطفال المصابين بمرض السكري.وقال رئيس الهيئة أحمد الموسوي - خلال زيارته مركز تكنولوجيا المعلومات ولقائه مدير المركز كريم هاشم كريدي- إن "الهيئة استهدفت في المرحلة الأولى (٨) آلاف طفل كانوا قد تقدموا ورقياً"، مشيرا إلى، أن "عملية البحث ستطلق ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق ١٩ أيار الحالي".وأضاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استحصلت موافقة مجلس الوزراء بقراره المرقم (23528) في ١٧ أيلول ٢٠٢٣ لشمول مرضى السكري الأطفال بإعانة الحماية الاجتماعية، كما تقرر شمول أطفال السكري من الدرجة الأولى براتب المعين المتفرغ".وأشار إلى، أن "هذه الحملة تهدف للتخفيف عن كاهل العوائل الفقيرة التي لديها أطفال مصابون بهذا المرض والمساهمة في شفائهم".وتابع، أن "الحملة ستستمر لحين إكمال بحث جميع المتقدمين إلكترونيا لدى الهيئة والباحث سيقوم بزيارة هذه العوائل دون أن تتكبد العوائل الكريمة عناء المجيء إلى مقر الوزارة أو أقسامها".