انتهاء عملية التصويت على رئيس مجلس النواب والبدء بعد وفرز الأصوات

2024-05-18 17:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (18 ايار 2024)، الجولة الثانية للتصويت على المرشح لرئاسة البرلمان، فيما بدأت عملية العد والفرز.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب أنهى عملية اقتراع الجولة الثانية لإنتخاب رئيس مجلس النواب".

وبحسب الدائرة بلغ عدد النواب المصوتين 311 نائبًا.

وانحصرت عملية التصويت بين المرشحين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وعامر عبد الجبار، بعد انسحاب طلال الزوبعي.

ويحتاج المرشح الواحد لـ 166 صوتا للفوز بمنصب رئيس البرلمان، وفي حل لم يحصل اي مرشح بينهم على هذه الاصوات، سيذهب البرلمان الى جولة ثالثة للتصويت بين نفس المرشحين باستثناء من ينسحب.



