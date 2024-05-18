2024-05-18 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان حصل فيها النائب سالم العيساوي على 158 صوتا، فيما حصل النائب محمود المشهداني على137 صوتا، أما النائب عامر عبد الجبار حصل على 3 أصوات، وكان عدد الأوراق الباطلة 13".وباشر مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، بعملية العد والفرز لانتخاب رئيس مجلس النواب.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البرلمان أنهى عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب".وأضافت، أن "عدد النواب المصوتين بلغ 311 نائبا".