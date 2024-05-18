نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان
2024-05-18 18:18:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان حصل فيها النائب سالم العيساوي على 158 صوتا، فيما حصل النائب محمود المشهداني على137 صوتا، أما النائب عامر عبد الجبار حصل على 3 أصوات، وكان عدد الأوراق الباطلة 13".
وباشر مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، بعملية العد والفرز لانتخاب رئيس مجلس النواب.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البرلمان أنهى عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب".
وأضافت، أن "عدد النواب المصوتين بلغ 311 نائبا".
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان حصل فيها النائب سالم العيساوي على 158 صوتا، فيما حصل النائب محمود المشهداني على137 صوتا، أما النائب عامر عبد الجبار حصل على 3 أصوات، وكان عدد الأوراق الباطلة 13".
وباشر مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، بعملية العد والفرز لانتخاب رئيس مجلس النواب.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البرلمان أنهى عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب".
وأضافت، أن "عدد النواب المصوتين بلغ 311 نائبا".