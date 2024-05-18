المندلاوي: نذهب إلى استراحة ثم نتخذ القرار اما الذهاب إلى جولة جديدة او رفع الجلسة

2024-05-18 18:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت (18 آيار 2024)، ذهاب البرلمان الى إلى جولة جديدة او رفع الجلسة بعد الاستراحة.

ونقلت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن المندلاوي قوله، تابعتها "بغداد اليوم": "نذهب إلى استراحة ثم نتخذ القرار اما الذهاب إلى جولة جديدة او رفع الجلسة".

وفي وقت سابق، اتجه البرلمان لعمل جولة ثالثة من انتخابات "رئيس مجلس النواب" بعد حصول النائب سالم العيساوي مرشح كتل "عزم والسيادة وحسم" على 158 صوتاً وحصول النائب محمود المشهداني مرشح كتلة "تقدم" على 137 صوتاً، فيما ذهبت 3 أصوات للنائب عامر عبد الجبار و13 صوتا اعتبرت باطلة (فارغة).

ويحتاج المرشح الواحد لـ 166 صوتا للفوز بمنصب رئيس البرلمان، وفي حال لم يحصل أي مرشح بينهم على هذه الأصوات، سيذهب البرلمان الى جولة ثالثة للتصويت بين نفس المرشحين باستثناء من ينسحب.