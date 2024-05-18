الطلبة يخطف ثلاث نقاط ثمينة من نفط ميسان بدوري النجوم

2024-05-18 18:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خطف فريق الطلبة لكرة القدم، يوم السبت، ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق نفط ميسان بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 1-0، ضمن مباريات الجولة 29 لدوري نجوم العراق.

المباراة التي جرت على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الرابعة عصراً، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وشهد طرد لاعب نفط ميسان علي لطيف بالدقيقة 27، بعد أن أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة بوجهه بعد تعمده اللعب الخطر ليكمل نفط ميسان المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، سجل الطلبة هدفه عن طريق محمد جواد في الدقيقة 58، وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 41 بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 37 بالمركز 11.