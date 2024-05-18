رؤساء وممثلو الاتحادات العربية لكرة اليد في بغداد لعقد اجتماع "الجمعية العمومية"

2024-05-18 18:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رؤساء وممثلو الاتحادات العربية لكرة اليد، يوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي.

واكد رئيس الاتحاد العراقي احمد رياض لوكالة شفق نيوز، أن "الوفود الـ14 وصلت الى بغداد للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد والذي يعقد لأول مرة في بغداد اليوم".

واضاف ان "الاجتماع المنعقد في بغداد يعد الأول بتاريخ اللعبة"، مؤكدا أن "كل الاجراءات انجزت وقد أبدت الوفود العربية إعجابها بحسن الاستقبال والتنظيم".

وعدّ رئيس الاتحاد العراقي "الاجتماع انجازاً للرياضة العراقية ورسالة بليغة للمشككين بأمن العراق". .