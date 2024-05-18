2024-05-18 18:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكدت مديرية بلديات أطراف بغداد التابعة للمحافظة، اليوم السبت، وجود خطة لتنفيذ 40 مشروعاً.وقال مدير المديرية ياسر القريشي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة فريق الجهد الخدمي لعام 2024 تتضمن تنفيذ 40 مشروعا خدمياً بأطراف العاصمة وسيتم التصويت عليها من قبل أعضاء الفريق هذا الأسبوع".وأضاف، أن "الخطة تستهدف المناطق المحرومة في شرق القناة والشعب والثعالبة إضافة إلى المناطق الزراعية وستكون لها الحصة الأكبر في التخصيصات المالية المرصودة لفريق الجهد الخدمي".وأشار إلى، أن "مديرية بلديات أطراف بغداد هي إحدى الأذرع التنفيذية للجهد الخدمي، وأن مدير البلديات عضو في الفريق".ولفت القريشي إلى، أن "المرحلة الأولى من مشاريع خطة عام 2023 لفريق الجهد الخدمي سيتم إنجازها نهاية شهر حزيران المقبل".