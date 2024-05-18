القبض على (7) مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في ثلاث محافظات

2024-05-18 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت، القبض على (7) مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في 3 محافظات.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن جهود قيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات وبعمليات منفصلة، تمكنت مراكز شرطة كمرك الشلامجة والمنذرية وزرباطية التابعة لمديريتي شرطة كمرك المنطقة الثالثة والرابعة من ضبط (6) مسافرين أجانب، ومسافر عراقي واحد بحوزتهم مواد مخدرة نوع (ميتادون، كريستال، ماريجوانا، ترياك) في ديالى وواسط والبصرة".وأضافت، أنه "تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى القضاء".