الداخلية: القبض على متهمين اثنين بتهريب المشتقات النفطية في بابل

2024-05-18 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهمين اثنين بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلتيهما في بابل.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة تابعة إلى اللواء السادس في مديرية شرطة الطاقة، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين، وضبط عجلتيهما المحملتين بمنتوج نفطي مخالف للضوابط القانونية في محافظة بابل".وأضاف البيان، أن "المتهمين تم إيداعهما في التوقيف مع حجز العجلات، استكمالاً للإجراءات التحقيقية وعرض أوراق القضية أمام السيد القاضي المختص".