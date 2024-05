أهمها بناء مدينة طبية ومركز للأورام.. محافظ ذي قار يقدم عددا من الطلبات لوزير الصحة

2024-05-18 18:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قدم محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم السبت، خلال اجتماعه بوزير الصحة صالح الحسناوي، مجموعة من الطلبات والاحتياجات الخاصة بالمحافظة لتطوير القطاع الصحي . وبحسب وثيقة صادرة من المحافظ، وحصلت عليها “شبكة أخبار الناصرية”، فإن “اهم الطلبات التي قدمها الابراهيمي لوزير الصحة هو الإسراع ببناء المدينة الطبية...

