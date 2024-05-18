اخبار العراق الان

الرئيسيةشبكة اخبار الناصريةعامة › لرفع الطاقة الإنتاجية.. إنجاز أعمال صيانة في محطة كهرباء ذي قار المركبة

لرفع الطاقة الإنتاجية.. إنجاز أعمال صيانة في محطة كهرباء ذي قار المركبة

لرفع الطاقة الإنتاجية.. إنجاز أعمال صيانة في محطة كهرباء ذي قار المركبة
لرفع الطاقة الإنتاجية.. إنجاز أعمال صيانة في محطة كهرباء ذي قار المركبة
2024-05-18 18:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت محطة كهرباء ذي قار المركبة، اليوم السبت، انجاز اعمال صيانة لمضخة 1،2 water intake ، لرفع انتاج الطاقة الكهربائية. وذكر بيان للمحطة تلقته شبكة اخبار الناصرية، انه “تم اكمال قسم الصيانة الميكانيكة بمحطة كهرباء ذي قار المركبة على مضخة الـ water intake 2 مع معالجة المشكلة...

The post لرفع الطاقة الإنتاجية.. إنجاز أعمال صيانة في محطة كهرباء ذي قار المركبة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.

واصل المتابعة على شبكة اخبار الناصرية