لرفع الطاقة الإنتاجية.. إنجاز أعمال صيانة في محطة كهرباء ذي قار المركبة

2024-05-18 18:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت محطة كهرباء ذي قار المركبة، اليوم السبت، انجاز اعمال صيانة لمضخة 1،2 water intake ، لرفع انتاج الطاقة الكهربائية. وذكر بيان للمحطة تلقته شبكة اخبار الناصرية، انه “تم اكمال قسم الصيانة الميكانيكة بمحطة كهرباء ذي قار المركبة على مضخة الـ water intake 2 مع معالجة المشكلة...

